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Як оформити ВПО в Дії, якщо ти закордоном

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Як зареєструватися в якості переселенця Новина оновлена 11 квітня 2022, 10:12
Як зареєструватися в якості переселенця

Статус ВПО можна отримати лише за один день, скориставшись додатком Дія

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) – це громадяни, які покинули власні домівки, аби врятуватися від наслідків війни та проявів насильства, але не перетнули міжнародний кордон. Тож отримати статус (довідку) ВПО, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, перебуваючи за кордоном, людина НЕ ЗМОЖЕ.

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Як повідомляє портал держпослуг, внутрішні переселенці згідно з чинним законодавством знаходяться під захистом свого уряду і за ними зберігається право на захист в рамках міжнародного законодавства з прав людини.

Хто може отримати довідку про статус внутрішньо переміщеної особи

  • особи, які переїхали із зони бойових дій, до списку яких входять:
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Чернігівська області,
  • місто Київ.

Як отримати статус внутрішньо переміщеної особи

  • потрібно звернутись до управлінь соціального захисту населення в місті або районі;
  • довідку про статус ВПО можуть видавати ЦНАПи та соціальні відділи ТО (територіальних громад), які перебувають у списку програмного комплексу "Соціальна громада";
  • Окрім того, з 31 березня українці мають можливість самостійно подати заявку, аби оформити статус ВПО через портал державних послуг і додаток "Дія" всього за один день.

Що потрібно для оформлення

  • Заява про взяття на облік ВПО (може бути подана в електронній формі з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія) повнолітньою або неповнолітньою внутрішньо переміщеною особою, якій присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • Документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  • Документи, які підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення;
  • Документи, які підтверджують родинні стосунки між дитиною і заявником (у випадку, якщо подається родичем задля взяття на облік малолітньої дитини);
  • Документ, який підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соцзахисту дітей, в якому неповнолітня особа перебуває на повному державному забезпеченні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що переселенці пенсійного віку мають змогу отримати додаткову допомогу у вигляді 2 тисяч гривень. Це стосується тих пенсіонерів, які були змушені залишити свої та стали на облік як внутрішньо переміщені особи.

Теги:
#Війна #Статус #Довідка #Переселенці #ДІЯ
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