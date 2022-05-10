Укр

Банки приготовили украинцам две новости: одна хорошая, вторая - не очень

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Монобанк возвращает популярную услугу Новость обновлена 10 мая 2022, 15:46
Монобанк возвращает популярную услугу

Украинцам предложили возобновить одну банковскую услугу, но при этом лишили некоторых льгот

Украинская банковская система начинает оправляться от переполоха, вызванного боевыми действиями и некоторые банки предлагают своим клиентам снова брать кредиты. Так, основатель Монобанка Олег Гороховский на своей странице в Facebook заявил о возобновлении популярной услуги по покупке товаров в рассрочку от банка.

10 миллиардов от Монобанка на рассрочку

"У меня крутые новости. На этой неделе мы возобновим в полном объеме кредитование по программам рассрочки и "Оплата частями". Сообщение об этом придет в приложении тем клиентам, которым мы восстановим лимиты. Приглашаю новых партнеров в программу "Оплата частями". На эти программы планируем потратить около 10 млрд грн", — написал Олег Гороховский.

По условиям программы платежей в рассрочку от Монобанка, клиенты финучреждения могут оплачивать покупки в магазинах-партнерах банка по частям, разбив платежи на срок до 24 месяцев, причем абсолютно бесплатно.

С условиями участия в программе оплаты по частям можно ознакомиться в разделе на сайте Монобанка.

Кредиты придется возвращать

Менее приятной новостью станет тот факт, что с 1 июня прекратится действие кредитных каникул для физических лиц и бизнеса по кредитным картам Приватбанка.

С началом войны с 1 марта по 1 июня Приватбанк заявил о кредитных каникулах для клиентов, пользующихся кредитными картами "Универсальная", "Универсальная Голд" и премиальными. Кроме этих карт каникулы распространяются также на карты, которые имели просрочку обязательств сроком до 90 дней.

Каникулы также были объявлены и бизнесу, также на срок с 1 марта по 1 июня.

С 1 мая Приватбанк перечислил все неиспользованные средства со счетов Бонус+ на нужды ВСУ. Всего по программе Бонус+ клиенты банка перечислили украинской армии около 1 миллиарда гривен.

Теги:
#ПриватБанк #Банки #Оплата частями #Монобанк
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