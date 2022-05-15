Виртуальная карта: что это такое и в каких украинских банках ее можно оформить

Такой вид банковских карт требует умения использовать интернет-банкинг и иметь гаджеты для этого

Большинство украинских банков могут выдавать клиентам виртуальные карты, по которым легко можно рассчитываться за онлайн-покупки и оплачивать счета. Удобство этих карт заключается еще и в том, что для их получения не нужно уходить в отделение банка и стоять в очередях.

О нюансах использования такой карты рассказал аналитик "Простобанка" Александр Седых.

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Что такое виртуальная карта

Если сказать простыми словами, то виртуальная карта – это набор реквизитов (номер, срок действия, CVV-код) без физического носителя (т.е. пластика) для безопасного проведения расчетов в интернете.

Они бывают двух видов:

по принципу дебетовой карты – можно пополнять карточный счет;

разового использования — предоплаченные карты на определенную сумму.

Что касается первого варианта, то такие виртуальные карты имеют длительный срок действия. Некоторые банки выдают к таким картам пластик, который по виду хоть и напоминает привычную для всех банковскую карту, но имеет определенные отличия – в частности, отсутствует магнитная полоса или чип. С такой карты невозможно снять денежные средства, но можно положить средства и рассчитаться с ее помощью за онлайн-покупку.

Специфика этих карт в том, что можно не бояться мошенничеств при расчете в торговых сетях, или при снятии наличных через банкомат, однако подходит такая карта далеко не всем, ведь для этого нужно хорошо разбираться в онлайн-оплатах и тщательно следить за списанием средств во время операций во всемирной паутине.

Какие украинские банки выпускают виртуальные карты и сколько это стоит

Оформить виртуальную карту можно почти в каждом банке. Конечно, у каждого из финансовых учреждений будут свои условия для ее выдачи, требующие изучения и исследования. Некоторые банки берут комиссию за конвертацию валюты, а другие нет. Еще часть взимает плату за каждую транзакцию, а кто-то просит оплачивать SMS-уведомления о расходах по карте. Часть банков выдает виртуальную карту бесплатно, а другие могут "печатать" ее за отдельную плату.

Тарифы на виртуальную карту "ПриватБанк"

Тарифы на виртуальную карту Monobank

Тарифы на виртуальную карту "Ощадбанк"

Тарифы на виртуальную карту "Райффайзен Банк Аваль"

Простые правила безопасности пользования виртуальными картами

При совершении платежей в интернете не советуют:

вводить CVV2 с помощью клавиатуры – лучше воспользоваться мышкой;

нельзя также CVV2 пересылать в явном виде (скан-копия карты, е-мейл и т.д.);

Ранее "Телеграф" сообщал, что банки приготовили украинцам две новости: одна хорошая, вторая – не очень.