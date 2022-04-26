Лайфхак для біженців за кордоном: що вигідніше - платити картою в гривнях чи готівкою у місцевій валюті?

Українці через вторгнення росії в Україну змушені були покинути свої будинки та шукати притулку в країнах ЄС

Через повномасштабну військову агресію російської федерації в Україні різко збільшилася кількість біженців за кордон. Яким чином українцям, які вимушено покинули свої домівки через війну, оплачувати там свої покупки, детальніше пояснило видання "Forbes".

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Не спішіть знімати готівку за кордоном

Експерти радять біженцям не поспішати знімати гривневу готівку зі своїх карток, адже в інших країнах у вас можуть виникнути із ними певні проблеми: обміняти її на місцеву валюту буде невигідно, і не факт, що реально. Брати її з собою до інших країн також сенсу немає. Вивозити гривні варто лише у тому випадку, якщо інших заощаджень у валюті у вас немає.

Що стосується банківських карток, то вони за кордоном можуть стати вам у нагоді. Наразі, враховуючи ситуацію із напливом біженців, банки почали масово відкривати свої картки для оплати за кордоном. До прикладу, "ПриватБанк" дозволив використовувати усі свої картки за кордоном. За такою ж схемою працюють наразі й інші банківські установи.

Банки встановлюють для своїх карток спеціальні курси з карткових операцій. Тобто українці тепер мають змогу розрахуватися в магазинах, на АЗС та в будь-яких інших місцях саме карткою, що є набагато вигіднішою оплатою, аніж готівковий розрахунок.

Чи потрібно знімати готівку за кордоном

Гривня за кордоном котирується дуже низько, тому знімати її не вигідно. Під час оплати карткою на платіжних терміналах банки не беруть комісію, а під час зняття готівки у банкоматах — беруть. Особливо це стосується кредитних карток: якщо зняття буде за рахунок кредитного ліміту, то додаткові витрати будуть відчутними. Та й нема чого це робити, за кордоном картки приймають скрізь.

Запасіться картками різних банків

Краще за все взяти із собою всі картки, які ви маєте в наявності. Постарайтеся розподілити між ними кошти, адже, якщо одна з карток за кордоном не працюватиме, ви завжди можете скористатися іншою. Якщо якась карта не працюватиме, можете розплатитися інший. Пам'ятайте: за кордоном перевипустити пластикову картку не вийде.

Телефон з NFC завжди прийде на допомогу

Найкращим варіантом для біженців буде розплачуватися за покупки або послуги за допомогою технології Google Pay або Apple Pay, наприклад телефоном з підтримкою NFC. В таких випадках ви маєте змогу відкрити віртуальну картку будь-якого банку та перенаправити на неї усі ваші заощадження. Пластикова картка може навіть вийти з ладу або просто загубитися, тож в таких випадках кращими, а головне зручнішими будуть віртуальні карти та Google/Apple Pay. Так надійніше.

Готівку краще економити

Якщо ви взяли із собою за кордон готівкову валюту (долари, євро, злоті тощо) та банківські картки, спочатку витрачайте те, що у вас на карткових рахунках. Готівку залиште як резерв, радять експерти.

Причому якщо якісь банки залишили доступними кредитні кошти, витрачайте саме їх. Свої ви завжди встигнете витратити. Українські банки масово продовжили кредитні канікули на 1-2 та більше місяців, ви встигнете повернутися додому та віддати банку борги.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що біженцям з України надали можливість відкрити платіжну карту Wise, за допомогою якої з цієї карти українці можуть відкривати рахунки у понад 50 валютах.