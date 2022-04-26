Лайфхак для беженцев за границей: что выгоднее – платить картой в гривнах или наличными в местной валюте?

Украинцы из-за вторжения россии вынуждены были покинуть свои дома и искать убежища в странах ЕС

Из-за полномасштабной военной агрессии российской федерации в Украине резко увеличилось количество беженцев за границу. Каким образом украинцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за войны, оплачивать там свои покупки, подробнее объяснило издание "Forbes".

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Не спешите снимать наличные за границей

Эксперты советуют беженцам не спешить снимать наличные гривны со своих карт, ведь в других странах у вас могут возникнуть с ними определенные проблемы: обменять ее на местную валюту будет невыгодно, и не факт, что реально. Брать ее с собой в другие страны тоже смысла нет. Вывозить гривны стоит только в том случае, если других сбережений в валюте у вас нет.

Что касается банковских карт, то они за рубежом могут вам пригодиться. В настоящее время, учитывая ситуацию с наплывом беженцев, банки начали массово открывать свои карты для оплаты за границей. К примеру, "ПриватБанк" разрешил использовать все свои карты за границей. По такой же схеме работают и другие банковские учреждения.

Банки устанавливают для своих карт специальные курсы по карточным операциям. То есть украинцы теперь могут рассчитаться в магазинах, на АЗС и в любых других местах именно картой, которая является намного более выгодной оплатой, чем наличный расчет.

Нужно ли снимать наличные деньги за границей

Гривна за границей котируется очень низко, потому снимать ее не выгодно. При оплате картой на платежных терминалах банки не берут комиссию, а при снятии наличных в банкоматах — берут. Особенно это касается кредитных карт: если снятие будет за счет кредитного лимита, то дополнительные расходы будут ощутимыми. Да и нечего это делать, за границей карты принимают везде.

Запаситесь картами разных банков

Лучше всего взять с собой все карты, которые вы имеете в наличии. Постарайтесь распределить между ними средства, ведь если одна из карточек за границей не будет работать, вы всегда можете воспользоваться другой. Если карта не будет работать, можете расплатиться другой. Помните: за границей перевыпустить пластиковую карту не получится.

Телефон с NFC всегда придет на помощь

Лучшим вариантом для беженцев будет расплачиваться за покупки или услуги с помощью технологии Google Pay или Apple Pay, например, телефоном с поддержкой NFC. В таких случаях вы можете открыть виртуальную карту любого банка и перенаправить на нее все ваши сбережения. Пластиковая карта может даже выйти из строя или просто потеряться, поэтому в таких случаях лучше, а главное удобнее будут виртуальные карты и Google/Apple Pay. Так надежнее.

Наличные деньги лучше экономить

Если вы взяли с собой за границу наличную валюту (доллары, евро, злотые и т.п.) и банковские карты, сначала тратьте то, что у вас на карточных счетах. Наличные деньги оставьте как резерв.

Причем если какие-то банки оставили доступными кредитные средства, тратьте именно на них. Свои вы всегда успеете потратить. Украинские банки массово продлили кредитные каникулы на 1-2 и более месяцев, вы успеете вернуться домой и отдать банку долги.

Ранее "Телеграф" сообщал, что беженцам из Украины предоставили возможность открыть платежную карту Wise, с помощью которой с этой карты украинцы могут открывать счета более чем в 50 валютах.