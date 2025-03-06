Выступила перед убийцами украинцев и назвала это "долгом": звезда 90-х Буланова изменилась до неузнаваемости

Певица поддалась пропаганде Кремля и теперь выступает перед насильниками

Многие российские артисты продались кровавому рублю и сегодня публично поддерживают войну против Украины. В частности, путинистами оказались певец Александр Буйнов и даже Жерар Депардье, а также исполнительница хитов "Не плачь" и "Измена" Татьяна Буланова.

6 марта певице исполняется 56 лет и с годами она очень изменилась внешне. "Телеграф" рассказывает, что говорит о войне Татьяна Буланова и как она выглядит сейчас.

Татьяна Буланова — что о ней известно

Родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Ее отец был военным моряком, а мать работала фотографом. У Татьяны есть старший брат Валентин, который пошел по стопам отца и стал подводником.

Буланова с мамой

Буланова окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а в 1987 году поступила на вечернее отделение библиотечного факультета Ленинградского института культуры. Параллельно с учебой работала в библиотеке Военно-морской академии.

В 1989 году артистка познакомилась с руководителем группы "Летний сад" Николаем Тагриным, и с этого момента началась ее музыкальная карьера. Вместе с группой она записала свои первые песни и начала гастролировать по городам страны-агрессорши. Была одной из самых популярных певиц 1990-х годов. ​

Буланова и "Летний сад"

За свою карьеру Буланова выпустила более 20 студийных альбомов. В 2004 году получила звание "заслуженной" РФ. Также певица пробовала себя в качестве актрисы.

Личная жизнь Татьяны Булановой

Была замужем трижды. От первого мужа-музыканта Николая Тагрина есть 31-летний сын Александр. Второй брак был с футболистом Владиславом Радимовым, от которого у певицы есть 17-летний сын Никита.

Буланова и сыновья

В 2023 году Буланова вышла замуж за 36-летнего бизнесмена Валерия Руднева. Мужчина младше исполнительницы на 20 лет.

Буланова и Руднев

Что говорит о войне Татьяна Буланова

2 августа 2022 года певица выступила перед ранеными оккупантами в Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, заявив со сцены, что это ее "гражданский долг". "Это мой гражданский долг – поддержать раненых ребят. Моя цель – поднять настроение, поэтому я попыталась максимально исключить грустные песни из сегодняшней программы", – выдала путинистка.

Путинистка сфотографировалась с убийцами украинцев в Санкт-Петербурге

В конце 2023 года Буланова заявила, что поддерживает РФ, однако она не собирается выступать с концертами на оккупированных украинских территориях. "На новых территориях не была и сейчас не отвечу на этот вопрос однозначно, но думаю, что впоследствии решусь", – сказала Буланова.

Буланова поддерживает агрессию России

Как сейчас выглядит Татьяна Буланова

56-летняя украинофобка сильно изменилась внешне. С годами певица немного поправилась, да и лицо ее стало выглядеть опухшим. По ее словам, она никогда не обращалась к пластическим хирургам, однако является частой клиенткой косметологов, которые с удовольствием вводят ей различные дорогостоящие "омолаживающие" инъекции.

Как сейчас выглядит Татьяна Буланова

Ранее мы писали, как изменился украинский журналист Дмитрий Комаров. В сети украинцы отмечают, что ведущий "Мира наизнанку" немного поправился.