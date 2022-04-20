К каждому свой подход: как Украина поддерживает миллионы беженцев

Из-за войны уже около 10 млн украинцев были вынуждены бросить свои дома

Каждый украинец, который испытывает проблемы с жильем, питанием или работой вследствие военной агрессии россии против Украины, может получить помощь от государства по одной из существующих программ.

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Он напомнил, что на сегодняшний день среди украинцев порядка 10 миллионов беженцев, — около шести миллионов выехало за границу, в то время как четыре миллиона были вынуждены переехать внутри страны.

При этом многие из них потеряли работу, однако точной статистики по количеству безработных пока нет.

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"Есть программы поддержки таких лиц через Минсоцполитики, есть гуманитарные проекты по предоставлению жилья, необходимой одежды, продуктов питания и других вещей первой необходимости, сейчас еще готовится проект по предоставлению временного жилья. В том числе за счет грантовой поддержки", — подчеркнул министр.

"Этот процесс он больше такой "мозаичный". Кто-то возвращается уже на места, где у них свой дом, кто-то возвращается, — дома нет, и должно быть отдельное решение. Таких случаев сейчас очень много. В каждом конкретном случае свой сценарий, своя форма поддержки", — продолжил Марченко.

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"Если лицо не работает, то может зарегистрироваться как внутреннеперемещенное и встать на биржу труда как безработное и получить соответствующую помощь. Если оно работает дистанционно или может вернуться на место работы, — это уже другой сценарий", — пояснил ситуацию министр финансов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, куда можно выехать сейчас из Украины, и какие документы для этого необходимы.