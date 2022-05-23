Укр

"ПриватБанк" подготовил приятный сюрприз для украинцев за границей: детали

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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"ПриватБанк" один из крупнейших банков Украины Новость обновлена 23 мая 2022, 20:21
"ПриватБанк" один из крупнейших банков Украины

"Карточный" курс для клиентов банка останется неизменным

Руководство "ПриватБанка" после отмены Нацбанком ограничений по продаже валют не будет поднимать курс по карточным операциям за рубежом. Курс конвертации гривни в иностранную валюту на сделки за пределами страны останется на том уровне, который действовал до 20 мая.

Как передает Интерфакс-Украина, об этом сообщил член наблюдательного совета "ПриватБанка" Роман Сульжик.

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По его словам, этот вопрос уже был обсужден с председателем правления банка Герхардом Бешем.

"Приват не изменил "карточный" курс и не собирается этого делать. Если другие банки решат повысить курс, думаю, это только приведет к увеличению количества наших клиентов", — отметил Сульжик.

Стоит отметить, что до отмены ограничений заявленный курс конвертации в "ПриватБанке" составлял 32,05 гривны за доллар. При этом у Monobank, также позволяющего открывать карты за рубежом, курс равнялся 31,5 гривны/доллар, а после снятия несколько поднялся — 32 гривны/доллар.

При этом некоторые другие украинские банки воспользовались отменой и существенно повысили "карточные" курсы. В частности, "Кредобанк" поднял его до уровня 33,5 гривны/доллар, "Конкорд" до 36 гривен/доллар, а "Аккордбанк" вообще повысил до 36,8 гривны/доллар.

Как сообщал "Телеграф", НБУ объяснил новые правила по стоимости американского доллара в банках Украины. Как оказалось, официальный курс валюты для безналичных сделок остается неизменным, как и до войны — 29,25 грн. Однако в наличных расчетах и на кассах банков стоимость доллара может оказаться другой.

Теги:
#Украина #Финансы #ПриватБанк #Комиссия #Обслуживание