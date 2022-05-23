"ПриватБанк" подготовил приятный сюрприз для украинцев за границей: детали

"Карточный" курс для клиентов банка останется неизменным

Руководство "ПриватБанка" после отмены Нацбанком ограничений по продаже валют не будет поднимать курс по карточным операциям за рубежом. Курс конвертации гривни в иностранную валюту на сделки за пределами страны останется на том уровне, который действовал до 20 мая.

Как передает Интерфакс-Украина, об этом сообщил член наблюдательного совета "ПриватБанка" Роман Сульжик.

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По его словам, этот вопрос уже был обсужден с председателем правления банка Герхардом Бешем.

"Приват не изменил "карточный" курс и не собирается этого делать. Если другие банки решат повысить курс, думаю, это только приведет к увеличению количества наших клиентов", — отметил Сульжик.

Стоит отметить, что до отмены ограничений заявленный курс конвертации в "ПриватБанке" составлял 32,05 гривны за доллар. При этом у Monobank, также позволяющего открывать карты за рубежом, курс равнялся 31,5 гривны/доллар, а после снятия несколько поднялся — 32 гривны/доллар.

При этом некоторые другие украинские банки воспользовались отменой и существенно повысили "карточные" курсы. В частности, "Кредобанк" поднял его до уровня 33,5 гривны/доллар, "Конкорд" до 36 гривен/доллар, а "Аккордбанк" вообще повысил до 36,8 гривны/доллар.

Как сообщал "Телеграф", НБУ объяснил новые правила по стоимости американского доллара в банках Украины. Как оказалось, официальный курс валюты для безналичных сделок остается неизменным, как и до войны — 29,25 грн. Однако в наличных расчетах и на кассах банков стоимость доллара может оказаться другой.