"ПриватБанк" підготував приємний сюрприз для українців за кордоном: деталі

"Картковий" курс для клієнтів банку залишиться незмінним

Керівництво "ПриватБанку" після скасування Нацбанком обмежень щодо продажу валют не буде підіймати курс з карткових операцій за кордоном. Курс конвертації гривні в іноземну валюту на операції за межами країни залишиться на тому рівні, який діяв до 20 травня.

Як передає Інтерфакс-Україна, про це повідомив член наглядової ради "ПриватБанку" Роман Сульжик.

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За його словами, це питання вже було обговорене з головою правління банку Герхардом Бьошем.

"Приват не змінив "картковий" курс і не збирається цього робити. Якщо інші банки вирішать підвищити курс, думаю, це тільки призведе до збільшення кількості наших клієнтів", — зазначив Сульжик.

Варто зазначити, що до скасування обмежень заявлений курс конвертації у "ПриватБанку" складав 32,05 гривень за долар. При цьому у Monobank, який також дозволяє відкривати картки за кордоном, курс дорівнював 31,5 гривні/долар, а після зняття дещо піднявся — 32 гривні/долар.

При цьому деякі інші українські банки скористалися скасуванням та суттєво підвищили "карткові" курси. Зокрема, "Кредобанк" підняв його до рівня 33,5 гривні/долар, "Конкорд" до 36 гривень/долар, а "Акордбанк" взагалі підвищив до 36,8 гривні/долар.

Як повідомляв "Телеграф", НБУ пояснив нові правила щодо вартості американського долара в банках України. Як виявилося, офіційний курс валюти для безготівкових операцій залишається незмінним, як і до війни — 29,25 грн. Однак у готівкових розрахунках та на касах банків вартість долара може бути іншою.