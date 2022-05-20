Нацбанк відпустив курс долара в Україні

При цьому було знижено ліміт на зняття готівки за кордоном

Національний банк України ухвалив рішення з 21 травня скасувати обмеження на курс продажу валют, за яким уповноважені установи зможуть продавати валюту клієнтам.

Про це у п'ятницю, 20 травня, повідомила пресслужба НБУ у Facebook.

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Так, з 21 травня 2022 року скасовуються обмеження по курсу за яким установи продають валюту клієнтам, та за яким банки списують з рахунків кошти у гривнях, якщо клієнти розраховуються картами за кордоном.

Передбачається, що це дозволить поліпшити умови роботи легальних суб'єктів ринку, посилить конкуренцію та зменшить обсяги нелегальних операцій.

"Усе це зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті", – зазначив заступник Голови НБУ Юрій Гелетій.

Також зазначається, що НБУ тимчасово знизив щомісячний ліміт на зняття готівки з гривневих рахунків за кордоном. Якщо раніше можна було знімати до 100 тисяч гривень, то зараз тільки 50 тисяч. Таке рішення пояснили тим, що це дозволить знизити ризики відтоку капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень. Якщо рахунки відкриті в банках у валюті — з них, як і раніше, можна знімати щоденно до 100 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні спостерігається різкий обвал гривні — тепер за купівлю/продаж долара пропонують від 36,5 до 37,5 грн. Причому особливих факторів, які б могли стримати девальвацію гривні, поки що не видно.