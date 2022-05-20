Рус

Євро здорожчав до майже 40 гривень, долар не відстає: свіжий курс валют на чорному ринку

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
117
Вартість іноземної валюти пробиває всі можливі межі Новина оновлена 20 травня 2022, 10:03
Вартість іноземної валюти пробиває всі можливі межі

Поки на фінансовому ринку все ще спостерігається обвал гривні.

Американський долар, як і євро, продовжують стрімко набирати в ціні. Минулої доби обидві іноземні валюти подорожчали в середньому на гривню, чим підводять курс до чергової психологічної позначки. Втім, переступити за неї все ще не вдалося.

Докладніше розповість "Телеграф", посилаючись на дані ресурсу "Мінфін".

Надійне джерело новин – підпишись на наш Telegram

На ранок 20 травня за долар США на чорному ринку при покупці просять уже 36,50 грн, що на 1,04 грн дорожче, ніж було в четвер. Відчутно подорожчав і продаж — з 36,30 грн до 37,50 грн. Тут валюта теж додала у вартості більше, ніж на гривню.

Не стоїть на місці та євро. У середньому за його продаж просять 39 грн (добою раніше – 38 грн). У купівлі європейська валюта трохи дешевша: 37,80 грн проти четвергових 37 грн.

Курс валют на чорному ринку
Курс валют на чорному ринку

Цікаво, що подорожчання валют на чорному ринку дуже цікаво позначилося на курсі у банках. Долар, наприклад, практично в жодній із фінустанов не змінився порівняно з показниками 19 травня.

Курс долара у банках
Курс долара у банках

А от євро стрибнув навіть у банках — на кілька десятків копійок, та все ж.

Курс євро у банках
Курс євро у банках

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що саме вплинуло на такий раптовий стрибок вартості валют і чи варто очікувати зростання долара далі.

Теги:
#Україна #Гривня #Євро #Долар #Чорний ринок #Курс валют #Курс долара