Євро здорожчав до майже 40 гривень, долар не відстає: свіжий курс валют на чорному ринку

Поки на фінансовому ринку все ще спостерігається обвал гривні.

Американський долар, як і євро, продовжують стрімко набирати в ціні. Минулої доби обидві іноземні валюти подорожчали в середньому на гривню, чим підводять курс до чергової психологічної позначки. Втім, переступити за неї все ще не вдалося.

Докладніше розповість "Телеграф", посилаючись на дані ресурсу "Мінфін".

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На ранок 20 травня за долар США на чорному ринку при покупці просять уже 36,50 грн, що на 1,04 грн дорожче, ніж було в четвер. Відчутно подорожчав і продаж — з 36,30 грн до 37,50 грн. Тут валюта теж додала у вартості більше, ніж на гривню.

Не стоїть на місці та євро. У середньому за його продаж просять 39 грн (добою раніше – 38 грн). У купівлі європейська валюта трохи дешевша: 37,80 грн проти четвергових 37 грн.

Курс валют на чорному ринку

Цікаво, що подорожчання валют на чорному ринку дуже цікаво позначилося на курсі у банках. Долар, наприклад, практично в жодній із фінустанов не змінився порівняно з показниками 19 травня.

Курс долара у банках

А от євро стрибнув навіть у банках — на кілька десятків копійок, та все ж.

Курс євро у банках

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що саме вплинуло на такий раптовий стрибок вартості валют і чи варто очікувати зростання долара далі.