Нацбанк отпустил курс доллара в Украине

При этом был снижен лимит на снятие наличных денег за границей

Национальный банк Украины принял решение с 21 мая отменить ограничение на курс продажи валют, по которому уполномоченные учреждения смогут продавать валюту клиентам.

Об этом в пятницу, 20 мая, сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.

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Так, с 21 мая 2022 отменяются ограничения по курсу по которому учреждения продают валюту клиентам, и по которому банки списывают со счетов средства в гривнах, если клиенты рассчитываются картами за рубежом.

Предполагается, что это позволит улучшить условия работы легальных субъектов рынка, усилит конкуренцию и уменьшит объемы нелегальных сделок.

"Все это сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте", – отметил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

Также отмечается, что НБУ временно снизил ежемесячный лимит на снятие наличных с гривневых счетов за рубежом. Если раньше можно было снимать до 100 тысяч гривен, то сейчас только 50 тысяч. Такое решение объяснили тем, что это позволит снизить риски оттока капитала, уменьшить возможности спекуляций и обхода валютных ограничений. Если счета открыты в банках в валюте, с них по-прежнему можно снимать ежедневно до 100 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине наблюдается резкий обвал гривны — теперь за покупку/продажу доллара предлагают от 36,5 до 37,5 грн. Причем особых факторов, которые могли бы сдержать девальвацию гривны, пока не видно.