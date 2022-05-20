Евро стремится к отметке 40 гривен, доллар не отстает: свежий курс валют на черном рынке

Пока что на финансовом рынке по-прежнему наблюдается обвал гривны

Американский доллар, как и евро, продолжают стремительно набирать в цене. За прошедшие сутки обе иностранные валюты подорожали в среднем на гривну, чем подводят курс к очередной психологической отметке. Впрочем, перешагивания за нее все еще не состоялось.

Более подробно расскажет "Телеграф", ссылаясь на данные ресурса "Минфин".

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На утро 20 мая за доллар США на черном рынке при покупке просят уже 36,50 грн, что на 1,04 грн дороже, нежели было в четверг. Ощутимо подорожала и продажа — с 36,30 грн до 37,50 грн. Здесь валюта тоже прибавила в стоимости больше, чем на гривну.

Не стоит на месте и евро. В среднем за его продажу просят 39 грн (сутками ранее — 38 грн). В покупке европейская валюта чуть дешевле: 37,80 грн против четверговых 37 грн.

Курс валют на черном рынке

Интересно, что подорожание валют на черном рынке весьма интересно отобразилось на курсе в банках. Доллар, к примеру, практически ни в одном из финучреждений не поменялся по сравнению с показателями 19 мая.

Курс доллара в банках

А вот евро скакнул даже в банках — на несколько десятков копеек, но все же.

Курс евро в банках

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что именно повлияло на такой внезапный скачок стоимости валют и стоит ли ожидать роста доллара дальше.