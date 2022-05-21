Курс долара відпустили чи ні? НБУ пояснив валютні нововведення для банків

Банкам дозволили регулювати готівковий курс долара

Національний банк України пояснив нові правила щодо вартості американського долара в банках України. Як виявилося, офіційний курс валюти для безготівкових операцій залишається незмінним, як і до війни — 29,25 грн. Однак у готівкових розрахунках та на касах банків вартість долара може бути іншою.

Детальніше ситуацію пояснили в пресслужбі НБУ у суботу, 21 травня.

Актуальна і свіжа інформація — підпишись на наш Telegram

За словами фахівців, фіксований обмінний курс дозволяє стримувати інфляцію, яка з'являється через зменшення і здешевіння критичного імпорту. Саме тому безготівковий сегмент фінансового ринку (саме валюти) має і надалі послуговуватися "закріпленним" курсом, де долар коштує 29,25 грн. Також дозволяється дещо змінювати цю вартість, але не більше ніж на +1% до фіксованого курсу.

Важливо! Більшість операцій на валютному ринку здійснюється саме в його безготівковому сегменті, де, зокрема, продають та купують безготівкову валюту експортери та імпортери. Таким чином імпортери можуть закуповувати валюту за курсом, який близький до курсу продажу валюти експортерами. У разі виникнення дефіциту валюти на ринку НБУ закриває його продажом валюти зі міжнародних резервів.

Читайте також: Категорія Гроші Курс долара за день різко подорожчав: експерт розповів, що буде далі Зростання курсу експерт назвав давно очікуваним і розповів, чого слід очікувати далі

Що ж "відпустив" НБУ?

Якщо коротко — то все, що стосується готівкового сегменту валютного ринку.

Банки більше не мають обмежень на курси щодо продажу готівкової валюти. У Нацбанку сподіваються, що це зможе вирівняти офіційні банківські пропозиції щодо "сірого" імпорту валюти та курсу обмінників на "чорному" ринку. Знято обмеження на курс, за яким банки будуть списувати гривневі кошти з рахунків, якщо клієнти користуються цими картками за кордоном.

"Таким чином, НБУ створює можливості для зближення курсу конвертації валюти для громадян, які тимчасово перебувають за кордоном, і курсу купівлі готівкової валюти для громадян, які залишаються в Україні", — зазначили в НБУ.

На думку спеціалістів, завдяки новим дозволам українські міжнародні резерви валюти будуть більш захищені, а непродуктивне виведення капіталу із держави закінчиться.

Між іншим, подібні зміни вже впливають на фінансові коливання. До прикладу, на ранок 21 травня долар дещо подешевшав навіть на "чорному ринку".

Також "Телеграф" писав, чого можна очікувати від курсу американської валюти вже влітку.