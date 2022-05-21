Евро и доллар на "черном рынке" дешевеют: курс валют в Украине на 21 мая

Курс доллара в банках не изменился, а евро — чуть снизился

Курс доллара в Украине на черном рынке остановил свой стремительный рост и USD даже незначительно подешевел в субботу, 21 мая.

Согласно данным сайта "Минфин", стоимость валюты в среднем по Украине остановилась на отметке в 36 грн при покупке и 37 грн при продаже, снизившись на полгривны за сутки.

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Также к выходным упала и стоимость валюты Европейского союза. За евро просят на черном рынке в среднем 37,5 грн при покупке и 38,5 при продаже.

Курс валют в Украине на черном рынке, в банках и от НБУ

Отметим, что в банках стоимость доллара в среднем осталась прежней, тогда как евро незначительно подрос на продаже.

Курс доллара в банках Украины

Курс евро в банках Украины

Напомним, с субботы 21 мая Нацбанк отменил ограничения на курс продажи валюты. Предполагалось, что это поспособствует снижению колебаний курса на рынке наличного доллара и других валют.

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Как ранее писал "Телеграф", аналитики прогнозируют, что доллар может преодолеть психологическую отметку в 40 грн и поползти выше уже в июне. При этом факторов для сдерживания обесценивания гривны не видят.

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