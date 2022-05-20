Доллар по 40 уже летом? В какой валюте хранить сбережения в условиях войны

Менее чем через месяц курс доллара может преодолеть отметку в 40 гривен

Второй день в Украине наблюдается резкий обвал гривны — теперь за его куплю/продажу предлагают от 36,5 до 37,5 грн. Причем особых факторов которые бы могли сдержать девальвацию гривны, пока не видно.

По словам экономического эксперта Алексея Куща, в ближайший месяц гривна может потерять по отношению к доллару от 5 до 15%, то есть в июне курс доллара может вырасти минимум до 39-42 гривен.

"Курс гривны к доллару сегодня зависит от трех основных факторов – динамики поступления международной финансовой помощи, доходов от экспорта и борьбы государства с оттоком капитала из страны. В зависимости от ситуации на этих направлениях и будет выглядеть конкретный курс, по моим подсчетам гривна может упасть в цене к доллару на 5-15%", — констатировал эксперт в комментарии "Телеграфу".

В целом по словам Алексея Куща именно доллар в ближайшее время станет наиболее стабильной валютой в мире и потому в него стоит вкладывать средства.

"В Европе ожидается рецессия, в Азии и Китае будет кризис, поскольку они зависят от импорта энергоресурсов, цены на которые растут. В такой ситуации – будущего роста цен на энергоресурсы, США находятся в лучшей ситуации, поскольку обладают крупными собственными запасами, так что состояние американской экономики и валюты – доллара, будет наиболее стабильным", — пояснил эксперт выгоду вложения средств в американскую валюту.

По мнению экономиста Олега Пендзина, резкий рост курса доллара к гривне вызван наличием на валютном рынке большого количества необеспеченной гривны, а также физической нехваткой наличного доллара.