Курс доллара за день резко подорожал: эксперт рассказал, что будет дальше

Рост курса эксперт назвал давно ожидаемым и рассказал чего следует ожидать дальше

Четверг, 19 мая, ознаменовался резком ростом курса доллара по отношению к гривне. Всего за день заокеанская валюта подорожала более чем на гривну, преодолев отметку в 36 гривен.

Экономический эксперт Олег Пендзин назвал "Телеграфу" причины, повлекшие рост курса доллара.

По словам эксперта таких причин две, хотя в основе обеих стоит деятельность Национального банка Украины.

"Введя фиксированный курс доллара, НБУ позволил остаться второму рынку валюты, одновременно запретив банкам подкреплять свои обменные пункты долларами. То есть, сколько банки выкупят у населения долларов, столько они же ему и продадут. То есть физический объем иностранной валюты весьма ограничен, поскольку НБУ продает доллар лишь под критический импорт, то есть немного. И поступает правильно, поскольку из-за фактически остановки экспорта в военных условиях доллар в страну поступает крайне дозированно, а тратить на поддержание курса золотовалютные резервы страны — рискованно", — утверждает эксперт.

Второй причиной роста курса доллара Олег Пендзин называет наличие необеспеченной ничем гривны.

"С начала боевых действий НБУ выпустил порядка 100 миллиардов гривен, чтобы финансировать войну и бюджетный дефицит. В результате на руках населения сейчас много ничем необеспеченной гривны, которую население пытается перевести в более стабильный доллар. С учетом того, что объем наличного доллара физически ограничен – цена обмена или курс растет, все как на обычном", — объясняет вторую причину скачка курса доллара собеседник "Телеграфа".

Как прогнозирует эксперт, курс доллара будет расти дальше.

Буквально накануне скачка доллара в НБУ заявили, что не планируют отменять фиксированный курс доллара.