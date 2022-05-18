Отпустят ли власти курс доллара: в НБУ дали ответ

В НБУ говорят, что хотят отпустить курс валют, но пока это нецелесообразно

В Национальном банке Украины в настоящее время видят больше плюсов в сохранении зафиксированного курса доллара, чем в плавающем, а потому отменять его пока не собираются.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

"Мы видим больше преимуществ от фиксации обменного курса, чем от другого режима", — сказал он.

По его словам, валютно-курсовая политика регулятора может измениться, когда ситуация будет к тому предрасполагать, однако в настоящее время такие шаги там считают нецелесообразными. Следовательно, он будет оставаться зафиксированным до тех пор, пока преимущества такого подхода будут превосходить его недостатки.

Предпосылками к отмене фиксации курса валют может стать возобновление способности рынка к самобалансировке и налаживания действия монетарной трансмиссии.

Как известно, после начала военного вторжения россии в Украину НБУ зафиксировал курс доллара на отметке в 29,25 грн. Однако в обменниках такой цены найти невозможно, так по состоянию на 18 мая, доллар продают за 34,72 гривны, а покупают за 34,46 гривны. Евро на "черном рынке" покупают по 36,16 гривны, а продают за 36,48 гривны.