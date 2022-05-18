Чи відпустять влада курс долара: у НБУ дали відповідь

У НБУ кажуть, що хочуть відпустити курс валют, але поки що це недоцільно

У Національному банку України зараз бачать більше плюсів у збереженні зафіксованого курсу долара, ніж у поверненні до плаваючого, а тому скасовувати його поки що не збираються.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Ми бачимо більше переваг від фіксації обмінного курсу, ніж від іншого режиму", — сказав він.

За його словами, валютно-курсова політика регулятора може змінитися, коли ситуація до того привертатиме, проте нині такі кроки там вважають недоцільними. Отже, він залишатиметься зафіксованим доти, доки переваги такого підходу перевершують його недоліки.

Причинами для скасування фіксації курсу валют може бути відновлення можливості ринку до самобалансування і налагодження дії монетарної трансмісії.

Як відомо, після початку військового вторгнення росії в Україну НБУ зафіксував курс долара на позначці 29,25 грн. Проте в обмінниках такої ціни знайти неможливо, так станом на 18 травня долар продають за 34,72 гривні, а купують за 34,46 гривні. Євро на "чорному ринку" купують за 36,16 гривні, а продають за 36,48 гривні.