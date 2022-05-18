Рекордний стрибок євро: курси валют у банках і на чорному ринку 18 травня

В Україні рекордно злетів євро, а от долар залишився на попередніх позначках

Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 18 травня курс гривні щодо євро знизився на 36 копійок у порівнянні з попереднім днем. По відношенню до долара курс національної валюти залишається на тому самому рівні — 29,25 гривні. Водночас євро різко пішов угору і подорожчав аж на 37 копійок, тож упродовж сьогоднішньої доби коштуватиме 30,84 гривні.

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На чорному ринку, передає Мінфін, ситуація також змінилася. Американський долар, як і європейська валюта почали дорожчати. В обмінниках "чорний" долар сьогодні продають за 34,72 гривні, а купують за 34,46 гривні. За євро "міняли" пропонують 36,16 гривні, а от продають його за 36,48 гривні.

Вартість долара та інших валют на чорному ринку

В українських банках курс євро підскочив аж на 37 копійок. Це рекордне подорожчання за останній тиждень.

Курс євро та долара у банках України на 18 травня

Що стосується інших іноземних валют, то у середу, 18 травня, вони також почали збільшуватися в ціні. Польський злотий сьогодні став дорожчим до 6 гривень на 63 копійок, тобто на 11 копійок в порівнянні з попереднім днем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські економісти переконані, що головним фактором впливу на валютні розцінки є розвиток ситуації на фронті.