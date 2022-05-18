Рекордный скачок евро: курсы валют в банках и на черном рынке 18 мая

В Украине рекордно взлетел евро, а вот доллар остался на предыдущих отметках

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 18 мая курс гривны по отношению к евро снизился на 36 копеек по сравнению с предыдущим днем. По отношению к доллару курс национальной валюты остается на том же уровне — 29,25 гривны. В то же время евро резко пошел вверх и подорожал на 37 копеек, поэтому в течение сегодняшних суток будет стоить 30,84 гривны.

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На черном рынке, передает Минфин, ситуация тоже изменилась. Американский доллар, как и европейская валюта, начали дорожать. В обменниках "черный" доллар сегодня продают за 34,72 гривны, а покупают за 34,46 гривны. За евро "менялы" предлагают 36,16 гривны, а вот продают его за 36,48 гривны.

Стоимость доллара и других валют на черном рынке

В украинских банках курс евро подскочил на 37 копеек. Это рекордное подорожание за последнюю неделю.

Курс евро и доллара в банках Украины на 18 мая

Что касается других иностранных валют, то в среду, 18 мая, они тоже начали увеличиваться в цене. Польский злотый сегодня стал дороже до 6 гривен на 63 копеек, то есть на 11 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские экономисты убеждены, что главным фактором влияния на валютные расценки является развитие ситуации на фронте.