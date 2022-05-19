Доллар на черном рынке перешагнул психологическую отметку: свежий курс валют

Что вызвало скачок цены валют, пока непонятно

На утро четверга, 19 мая, в Украине значительно подорожал американский доллар — лишь в продаже на черном рынке он "прибавил" почти полторы гривны, достигнув отметки в 36,30. Продолжает также повышаться, как и днем ранее, стоимость евро.

Более подробнее о курсе валют расскажет "Телеграф", ссылаясь на данные сайта "Минфин".

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Значительно подорожала американская валюта как в покупке, так и в продаже. Если в среду доллар можно было купить на черном рынке за 34,55 грн, то сегодня за него уже просят не менее 35,46 грн. Изменилась и цена за продажу — с 35 грн до 36,30 грн. Таким образом доллар пересек психологическую отметку в 35 гривен и пока не собирается опускаться.

Вслед за ним также растет и цена евро. Сейчас при его просят 37 гривен, а за продажу — 38 гривен. Фактически за сутки европейская валюта прибавила в цене более, чем на гривну.

Отобразился такой скачок на черном рынке и на ситуации по банкам.

Это относится и к уже упоминаемому евро — стоимость этой валюты заметно отличается от запрашиваемой за предыдущие сутки.

Напомним, ранее мы рассказывали, заинтересованы ли власти в том, чтобы опустить курс доллара или хотя бы отменить его фиксированную стоимость. Как известно, Нацбанк рекомендовал удерживать цену американской валюты на уровне 29,25 грн, как это было до российского вторжения.