Как победы на фронте повлияют на курс доллара: неожиданный прогноз экономиста

Главный фактор влияния на курс валют — ситуация на фронте

Курс доллара в Украине продолжает свои ежедневные колебания в сторону роста или падения, однако в целом колебания радикально не влияют на обменный курс.

Экономический эксперт Александр Охрименко рассказал "Телеграфу", что может резко изменить ситуацию на валютном рынке.

"Обменный рынок наличного доллара очень реагирует на внешние события, сейчас это несомненно ситуация на фронте. Причем реакция эта может быть довольно неожиданной. Например, победы Украины повлекут за собой рост курса доллара, потому что обладатели гривны почувствуют себя более уверенно и захотят купить доллар на будущее. Это увеличит спрос на рынке, а за ним и курс доллара", — говорит эксперт о ситуации на черном рынке.

В случае же неудач на фронте владельцы долларов, которые не планируют уезжать, скорее всего будут их продавать, чтобы обеспечить себе "запас гривны". Стабильная же ситуация на фронте будет означать стабильную гривну с незначительными колебаниями как сейчас, поясняет специалист.

Другим фактором резкого изменения курса доллара может стать отказ государства от регулирования курса валют. В этом случае эксперты говорят о девальвации и примерно 15%-м росте цен на импортные товары.