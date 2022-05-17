Як перемоги на фронті вплинуть на курс долара: несподіваний прогноз економіста

Головний фактор впливу на курс валют — ситуація на фронті

Курс долара в Україні продовжує свої щоденні коливання у бік зростання чи падіння, проте загалом коливання радикально не впливають на обмінний курс.

Економічний експерт Олександр Охріменко розповів "Телеграфу", що може різко змінити ситуацію на валютному ринку.

"Обмінний ринок готівкового долара дуже реагує на зовнішні події, зараз це безперечно ситуація на фронті. Причому реакція ця може бути досить несподіваною. Наприклад, перемоги України спричинять зростання курсу долара, тому що володарі гривні відчують себе впевненіше і захочуть купити долар на майбутнє. Це збільшить попит на ринку, а за ним і курс долара", — каже експерт про ситуацію на чорному ринку.

У разі ж невдач на фронті власники доларів, які не планують їхати закордон, швидше за все їх продаватимуть, щоб забезпечити собі "запас гривні". Стабільна ситуація на фронті означатиме стабільну гривню з незначними коливаннями як зараз, пояснює фахівець.

Іншим фактором різкої зміни курсу долара може стати відмова держави від регулювання курсу валют. У цьому випадку експерти говорять про девальвацію і приблизно 15% зростання цін на імпортні товари.