Зростання курсу, інфляція чи стабільність – що чекає на Україну, якщо відмовитися від держрегулювання валютного ринку

Якщо держава перестане контролювати курс долара, на українців чекає зростання цін на все

У суботу, 14 травня, стався різкий стрибок курсу долара до гривні – остання втратила відразу близько 30 копійок, так що за 1 долар тепер у середньому дають на готівковому ринку не менше 34 гривень.

При цьому офіційний курс гривні до долара було зафіксовано ще 24 лютого на рівні 29,25 грн до кінця воєнного стану.

"Телеграф" запитав у експертів, чи може держава відмовитися від регулювання валютного ринку в умовах бойових дій і що це за собою спричинить.

Держрегулювання неминуче, але є нюанси

Опитані "Телеграфом" експерти зійшлися на думці, що в умовах війни державне регулювання неминуче, хоч і може виглядати по-різному.

Так, на думку фінансового аналітика Бориса Кушнірука, держрегулювання буває двох видів – адміністративного, що реалізується зараз у вигляді фіксації курсу на рівні 29,25 грн, та ринкового – за рахунок валютних інтервенцій НБУ на валютний ринок.

"Ринковий механізм ефективніший, тим більше, що у НБУ вистачає золотовалютних резервів для утримання стабільності курсу. Адміністративне ж регулювання лише створює умови для зловживань і заробітку при паралельному курсі валют. Воно було ефективним перший місяць війни, але тепер від нього більше шкоди", — упевнений співрозмовник "Телеграфа".

Як вкрай низьку можливість скасування держрегулювання в найближчі 2-3 місяці бачить і економічний експерт Данило Монін.

Економічний експерт Олексій Кущ вважає, що держава швидше обмежить зняття готівки з карток та за кордоном за курсом НБУ, ніж відмовиться від регулювання валютного ринку.

Виростуть ціни на все, насамперед імпорт та паливо – що буде якщо держрегулювання скасувати

Здебільшого опитані "Телеграфом" експерти зійшлися на думці, що скасування держрегулювання курсу долара у тому чи іншому вигляді призведе до інфляції та зростання цін.

Так, на думку Данила Моніна, це призведе до масового переказу електронних та готівкових гривень у долари, що призведе до одномоментного стрибка курсу долара, який після того, як гривня буде витрачена, стабілізується. Скільки саме становитиме це зростання, за словами експерта, спрогнозувати складно, але точно одне – слідом за цим відбудеться зростання цін на товари, приблизно на 20-30%.

На думку Олексія Куща, коливання курсу долара становитимуть 5-15%, правда, якщо відмовитися від держрегулювання, але обмежити юридичним особам обмін доларів, цей показник можна знизити.

"Якщо курс долара зросте, неодмінно зростуть ціни на всі імпортні товари, перш за все, звичайно, паливо, що, у свою чергу, потягне за собою багато інших товарів", — зазначає експерт.

На думку Бориса Кушнірука, скасування держрегулювання призведе до подорожчання курсу долара приблизно до рівня готівкового ринку сьогодні, що викличе інфляцію та зростання цін, щоправда, конкретні цифри залежатимуть від зміни курсу валют.

Не буде нічого – ринок та бідність українців не дадуть вирости цінам

А ось економічний експерт Олександр Охріменко вважає, що скасування регулювання курсу валют з боку держави нічого особливо не змінить. За його словами, курс долара в такому разі встановить якесь середнє значення між офіційним і готівковим, приблизно 32-33 гривні.

"На ціну, та й курс валют зараз швидше впливає війна. Навіть якщо держава відпустить курс, валютної паніки та скуповування долара не буде – на руках у людей просто не так багато гривні, адже багато хто втратив роботу, на що скуповувати валюту? Споживання зараз у маси людей мінімально", — вважає співрозмовник "Телеграфа".

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Також експерти прогнозують, що через агресію Росії врожай України цього року може бути на 35% менше ніж минулого року, що призведе до падіння експортної виручки, зростання курсу долара та підвищення цін на продукти харчування для українців приблизно на 30-40%. вже до осені.