Валюта на чорному ринку підскочила в ціні: який курс 14 травня

Валютний ринок переживає чергове коливання

Після незначного падіння на початку тижня до вихідних курс долара виріс на чорному ринку. При цьому експерти сильних коливань курсу в майбутньому не очікують.

За даними сайту "Мінфін", вартість готівкового долара в обмінках за добу зросла в середньому майже на 30 копійок, збільшилася ціна і валюти Європейського союзу.

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Зазначимо, що у таблиці наведено середній курс валют по Україні. У великих центрах він відрізняється:

Київ. Долар 34.3/34.55 грн, євро 35.95/36.3.

Харків. Долар 34.1/35 грн, євро 35.8/36.875.

Львів. Долар 34.15/34.375 грн, євро 35.55/35.8.

Курс валют на чорному ринку та у НБУ на 14 травня

Згідно з прогнозом аналітика компанії "Центр біржових технологій" Максима Орищака, НБУ триматиме курс долара зафіксованим до кінця війни. При цьому вартість готівкового долара не зазнає сильних коливань навіть через бойові дії, що продовжуються. Попит на нього не зростатиме через те, що бізнес не розвивається і люди не мають стільки грошей, щоб робити накопичення.

Офіційний курс долара не змінюватимуть до кінця війни через ризик девальвації гривні, що призведе до тиску на вартість продуктів та товарів, вважає Орищак.

Раніше "Телеграф" писав, що курс долара до кінця травня протримається на рівні до 35 грн за USD, але вже влітку треба чекати на підвищення.