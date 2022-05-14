Валюта на черном рынке подскочила в цене: какой курс 14 мая

Валютный рынок переживает очередное колебание

После незначительного падения в начале недели к выходным курс доллар вырос на черном рынке. При этом эксперты сильных колебаний курса в будущем не ожидают.

Согласно данным сайта "Минфин" стоимость наличного доллара в обменках за сутки выросла в среднем почти на 30 копеек, увеличилась цена и валюты Европейского союза.

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Отметим, что в таблице приведен средний курс валют по Украине. В крупных центрах он отличается:

Киев. Доллар 34.3/ 34.55 грн, евро 35.95/36.3.

Харьков. Доллар 34.1/ 35 грн, евро 35.8/36.875.

Львов. Доллар 34.15/ 34.375 грн, евро 35.55/35.8.

Курс валют на черном рынке и у НБУ на 14 мая

Согласно прогнозу аналитика компании "Центр биржевых технологи" Максима Орищака, НБУ будет держать курс доллара зафиксированным до конца войны. При этом стоимость наличного доллара не подвергнется сильным колебаниям даже из-за продолжающихся боевых действий. Спрос на него не будет расти из-за того, что бизнес не развивается и у людей нет столько денег, чтобы делать накопления.

Официальный курс доллара не будут менять до конца войны из-за риска девальвации гривны, что приведет к давлению на стоимость продуктов и товаров, считает Орищак.

Ранее "Телеграф" писал, что курс доллара до конца мая продержится на уровне до 35 грн за USD, но уже летом нужно ждать повышения.