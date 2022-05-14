Валюта на черном рынке подскочила в цене: какой курс 14 мая
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Валютный рынок переживает очередное колебание
После незначительного падения в начале недели к выходным курс доллар вырос на черном рынке. При этом эксперты сильных колебаний курса в будущем не ожидают.
Согласно данным сайта "Минфин" стоимость наличного доллара в обменках за сутки выросла в среднем почти на 30 копеек, увеличилась цена и валюты Европейского союза.
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Отметим, что в таблице приведен средний курс валют по Украине. В крупных центрах он отличается:
Киев. Доллар 34.3/ 34.55 грн, евро 35.95/36.3.
Харьков. Доллар 34.1/ 35 грн, евро 35.8/36.875.
Львов. Доллар 34.15/ 34.375 грн, евро 35.55/35.8.
Согласно прогнозу аналитика компании "Центр биржевых технологи" Максима Орищака, НБУ будет держать курс доллара зафиксированным до конца войны. При этом стоимость наличного доллара не подвергнется сильным колебаниям даже из-за продолжающихся боевых действий. Спрос на него не будет расти из-за того, что бизнес не развивается и у людей нет столько денег, чтобы делать накопления.
Официальный курс доллара не будут менять до конца войны из-за риска девальвации гривны, что приведет к давлению на стоимость продуктов и товаров, считает Орищак.
Ранее "Телеграф" писал, что курс доллара до конца мая продержится на уровне до 35 грн за USD, но уже летом нужно ждать повышения.