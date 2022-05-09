Доллар, евро или гривна? Эксперты рассказали, в чем лучше хранить сбережения

Украинцам рассказали, куда вложить "лишние деньги"

Украинские финансовые эксперты считают, что в долгосрочной перспективе (полгода-год) держать сбережения в валюте будет более выгодно, чем в гривне. Однако есть и другие варианты того, куда можно вложить свои свободные деньги.

Об этом пишет издание Realist.online.

Так руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин объяснил, что прогнозы о грядущей девальвации украинской нацвалюты основываются в основном на том, что война затягивается.

"Экспортные поставки – основной источник валюты в страну – упали, на восстановление нашей экономики потребуется значительное время", — говорит он.

По его словам, если задумываться о покупке валюты, то выгоднее всего в настоящий момент выглядит доллар, поскольку он в отличие от евро стабильно дорожает.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в свою очередь отметил, что вместо покупки доллара можно также подумать о том, чтобы потратить гривны на запланированные покупки, вроде бытовой техники, электроники и гаджетов. Причина кроется в том, что цены на них в Украине будут расти быстрее, чем дорожает доллар.

Свою альтернативу назвал и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, который предложил поддержать украинскую армию и купить военные ОВГЗ. Приобрести их можно в украинских банках.

Как сообщалось ранее, на черном рынке иностранные валюты начали расти на выходных и продолжили это делать и в понедельник, 9 мая. Так доллар вырос в стоимости при покупке до 33,7 грн, а при продаже до 34 грн.