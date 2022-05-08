Укр

Укрепления гривны не будет: аналитик рассказал, каким будет курс валют после завершения войны

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Гривна скорее всего будет проседать после войны Новость обновлена 08 мая 2022, 19:11
Гривна скорее всего будет проседать после войны

Эксперт рассказал в чем украинцам хранить деньги

На сегодняшний день ситуация на фронте продолжает оказывать влияние на курс валют в Украине, а потому сложно прогнозировать, что с ним будет после завершения войны. Впрочем, эксперты не рекомендуют рассчитывать на то, что гривну ждет заметное укрепление.

Об этом рассказал изданию "Сегодня" экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

По его словам, пока рано говорить о том, что фактор войны уже отыгрался на позициях гривны, а курс доллара закрепился.

"Мы это сможем сказать только после войны. Сейчас же говорить о таких показателях – это совершенно нереально", — сказал он.

Кущ подчеркнул, что определенную девальвацию гривны стоит ждать на этапе восстановления украинской экономики, когда нашей стране придется закупать оборудование, строительные материалы и другие товары за рубежом. Поэтому, говорит он, ждать резкого укрепления гривны после завершения боевых действий точно не стоит.

Вместе с тем он дал совет украинцам, которые ищут возможности сохранить свои сбережения, относительно того, в каких валютах стоит хранить деньги.

По словам аналитика, при консервативном подходе следует половину своих сбережений перевести в доллары, а другую половину разделить между гривной и евро. Впрочем, есть и другой способ, а именно подсчитать расходы домохозяйства и отложить в гривне сумму, которая позволит покрыть расходы на три месяца, а остальное разделить между долларом и евро.

Кроме того, он отмечает, что также можно присмотреться и к более экзотическим валютам, например, к швейцарскому франку.

"Но она у нас непопулярна с точки зрения обменных пунктов, ее довольно сложно обменивать", — добавил Кущ.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" поговорил с экономическим экспертом Даниилом Мониным, который дал прогноз, что в мае стоимость доллара будет колебаться на уровне 33-34 гривен, однако ситуация может резко измениться уже в начале лета.

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#Украина #Евро #Доллар #Курс валют
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