Доллара по 35 не будет или ждать еще больше? Эксперт объяснил ситуацию на валютном рынке

Сможет ли НБУ прикрыть схемы по выводу долларов — отч его зависит курс доллара летом

Первую неделю мая гривна начала с укрепления относительно доллара – иностранная валюта потеряла в своей стоимости около 20 копеек.

Но по словам экономического эксперта Даниила Монина, в целом сиутация для гривны благоприятна и способствует ее стабильности, но есть ряд факторов, которые могут изменить ситуацию.

"Я думаю до конца месяца курс доллара останется в пределах 33-34 гривен на наличном рынке, а там в силу могут вступить множество не самых лучших для национальной валюты факторов, например, принятие законопроекта №7311 с его увеличением налогов. Последние увеличат платежи импортеров, а значит поднимут спрос на валюту и заставят бизнес покупать ее активнее и дороже чем сейчас", — рассказал об одном из возможных факторов риска для гривны эксперт.

С другой стороны, это может быть нивелировано грамотной политикой НБУ, или напротив, ухудшить ситуацию.

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"НБУ явно старается ограничить вывод доллара и спрос на него внутри страны, при этом я вижу некоторые негативные сигналы. Например, в марте заграницу ушли 3,1 млрд долларов товарных кредитов – и это в условиях войны. Обычно тот объем составляет около 0 с некоторым колебанием, а такой скачок напоминает попытку вывести доллары заграницу на "свою" фирму под видом товарного кредита — покупки товара по предоплате. В итоге опять же растет спрос на валюту и ее курс", — отмечает Даниил Монин.

Вместе с тем по результатам марта есть и позитивные сигналы – падение в 3 раза импорта, при падении экспорта всего в 2 раза, перечисление от заробитчан 1 миллиарда долларов, что вместе с зарубежными кредитами дали положительный платежный баланс. Правда в апреле ситуация могла ухудшиться, но вряд ли последствия этого украинцы почувствуют на себе раньше июня.

Как ранее прогнозировал Даниил Монин, вероятнее всего летом украинцев ожидает курс доллара около 35 гривен, а возможно и больше.