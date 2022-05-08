Зміцнення гривні не буде: аналітик розповів, яким буде курс валют після завершення війни

Експерт розповів у чому українцям зберігати гроші

Сьогодні ситуація на фронті продовжує впливати на курс валют в Україні, а тому складно прогнозувати, що з ним буде після завершення війни. Втім, експерти не рекомендують розраховувати на те, що на гривню чекає помітне зміцнення.

Про це розповів виданню "Сегодня" економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ.

За його словами, поки що рано говорити про те, що фактор війни вже відігрався на позиціях гривні, а курс долара закріпився.

"Ми це зможемо сказати тільки після війни. Зараз говорити про такі показники — це абсолютно нереально", — сказав він.

Кущ наголосив, що на певну девальвацію гривні варто чекати на етапі відновлення української економіки, коли нашій країні доведеться закуповувати обладнання, будівельні матеріали та інші товари за кордоном. Тому, каже він, чекати різкого зміцнення гривні після завершення бойових дій точно не варто.

Водночас він дав пораду українцям, які шукають можливості зберегти свої заощадження щодо того, в яких валютах варто зберігати гроші.

За словами аналітика, за консервативного підходу слід половину своїх заощаджень перевести в долари, а іншу половину розділити між гривнею та євро. Втім, є й інший спосіб, а саме підрахувати витрати домогосподарства та відкласти у гривні суму, яка дозволить покрити витрати на три місяці, а решту поділити між доларом та євро.

Крім того, він зазначає, що також можна придивитися і до екзотичніших валют, наприклад, до швейцарського франка.

"Але вона у нас непопулярна з погляду обмінних пунктів, її досить важко обмінювати", — додав Кущ.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" поговорив з економічним експертом Данилом Моніним, який дав прогноз, що у травні вартість долара коливатиметься на рівні 33-34 гривень, проте ситуація може різко змінитися вже на початку літа.