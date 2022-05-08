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Долар та євро на вихідних піднялися в ціні: свіжий курс на чорному ринку

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Люди починають виявляти більший інтерес до іноземної валюти Новина оновлена 08 травня 2022, 10:07
Люди починають виявляти більший інтерес до іноземної валюти

Готівковий долар відчутно набрав у ціні

Вартість американської валюти на чорному ринку в Україні , порівняно з показниками будніх днів тижня, значно зросла. Так, станом на неділю, 8 травня, купити та продати долар у середньому можна на 50 копійок дорожче.

Про це свідчать дані сайту "Мінфін", який аналізує не лише інформацію банків, а й показники приватних оголошень про операції з валютою.

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Так, зараз "чорноринкова" ціна долара на продаж дорівнює 33,95 грн. Купити ж валюту можна за 33,69 грн. Дещо змінилася і вартість інших валют, яку можна перевірити на графіку нижче.

Вартість долара та інших валют на чорному ринку
Вартість долара та інших валют на чорному ринку

Злегка піднялася вартість валюти у касах банків. Нагадаємо, той самий долар при розрахунку карткою має фіксовану НБУ ціну. Однак у випадку готівкових операцій ситуація інша. Так, у "Приватбанку" за долар при купівлі просять 30,50 грн, при продажу — 32,18 грн.

Курс долара у банках 8 травня
Курс долара у банках 8 травня

Нестабільна і ситуація з євро — тут показники також трохи зросли. Варто зазначити, що продаж євро в "Приваті" майже досяг позначки 34 грн. Докладніше — у переліку нижче.

Курс євро у банках 8 травня
Курс євро у банках 8 травня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, коли ж Нацбанк нарешті відмовиться від штучного регулювання курсу долара і дозволить йому знову "плавати". Зрозуміло, що таке рішення прямо пов’язане з війною в Україні.

Також ми розповідали, яким буде курс американської валюти до кінця травня.

Теги:
#Долар #Валюта #Чорний ринок #Курс долара #Євро
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