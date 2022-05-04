Долара по 35 не буде чи чекатиме ще більший курс? Експерт пояснив ситуацію на валютному ринку

Чи зможе НБУ прикрити схеми виведення доларів —від чого залежить курс долара влітку

Перший тиждень травня гривня почала зі зміцнення щодо долара – іноземна валюта втратила у своїй вартості близько 20 копійок.

В цілому за словами економічного експерта Данила Моніна, ситуація для гривні позитивна та сприяє її стабільності, але є низка факторів, які можуть змінити ситуацію.

"Я думаю до кінця місяця курс долара залишиться в межах 33-34 гривень на готівковому ринку, а там можуть набути значення безліч не найкращих для національної валюти факторів, наприклад, прийняття законопроекту №7311 з його збільшенням податків. Останні збільшать платежі імпортерів, а отже піднімуть попит на валюту і змусять бізнес купувати її активніше і дорожче, ніж зараз", — розповів про один із можливих факторів ризику для гривні експерт.

З іншого боку, це може бути нівельовано грамотною політикою НБУ, або, навпаки, погіршити ситуацію.

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"НБУ явно намагається обмежити виведення долара та попит на нього всередині країни, при цьому я бачу деякі негативні сигнали. Наприклад, у березні закордон пішли 3,1 млрд доларів товарних кредитів – і це в умовах війни. Зазвичай той обсяг становить близько 0 з деяким коливанням, а такий стрибок нагадує спробу вивести долари закордон на "свою" фірму під виглядом товарного кредиту — купівлі товару за передоплатою. У результаті знову ж таки зростає попит на валюту та її курс", — зазначає Данило Монін.

Водночас за результатами березня є й позитивні сигнали – падіння у 3 рази імпорту, при падінні експорту лише у 2 рази, перерахування від заробітчан 1 мільярда доларів, що разом із закордонними кредитами дали позитивний платіжний баланс. Щоправда, у квітні ситуація могла погіршитися, але навряд чи наслідки цього українці відчують на собі раніше червня.

Як раніше прогнозував Данило Монін, найімовірніше влітку на українців чекає курс долара близько 35 гривень, а можливо і більше.