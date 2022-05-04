Долара по 35 не буде чи чекатиме ще більший курс? Експерт пояснив ситуацію на валютному ринку
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Чи зможе НБУ прикрити схеми виведення доларів —від чого залежить курс долара влітку
Перший тиждень травня гривня почала зі зміцнення щодо долара – іноземна валюта втратила у своїй вартості близько 20 копійок.
В цілому за словами економічного експерта Данила Моніна, ситуація для гривні позитивна та сприяє її стабільності, але є низка факторів, які можуть змінити ситуацію.
"Я думаю до кінця місяця курс долара залишиться в межах 33-34 гривень на готівковому ринку, а там можуть набути значення безліч не найкращих для національної валюти факторів, наприклад, прийняття законопроекту №7311 з його збільшенням податків. Останні збільшать платежі імпортерів, а отже піднімуть попит на валюту і змусять бізнес купувати її активніше і дорожче, ніж зараз", — розповів про один із можливих факторів ризику для гривні експерт.
З іншого боку, це може бути нівельовано грамотною політикою НБУ, або, навпаки, погіршити ситуацію.
"НБУ явно намагається обмежити виведення долара та попит на нього всередині країни, при цьому я бачу деякі негативні сигнали. Наприклад, у березні закордон пішли 3,1 млрд доларів товарних кредитів – і це в умовах війни. Зазвичай той обсяг становить близько 0 з деяким коливанням, а такий стрибок нагадує спробу вивести долари закордон на "свою" фірму під виглядом товарного кредиту — купівлі товару за передоплатою. У результаті знову ж таки зростає попит на валюту та її курс", — зазначає Данило Монін.
Водночас за результатами березня є й позитивні сигнали – падіння у 3 рази імпорту, при падінні експорту лише у 2 рази, перерахування від заробітчан 1 мільярда доларів, що разом із закордонними кредитами дали позитивний платіжний баланс. Щоправда, у квітні ситуація могла погіршитися, але навряд чи наслідки цього українці відчують на собі раніше червня.
Як раніше прогнозував Данило Монін, найімовірніше влітку на українців чекає курс долара близько 35 гривень, а можливо і більше.