Долар пішов униз: що відбувається на валютному ринку України

Валютний ринок знову коливається

Долар на чорному ринку продовжив своє падіння, розпочате напередодні. Його ціна зменшилася на 20 копійок і при купівлі, і під час продажу. Вона становить 33,1/33,3 грн. Водночас вартість євро на чорному ринку також падає.

За даними сайту Мінфін, не змінилася на чорному ринку вартість злотого. При цьому банківський курс долара та євро також змінився. Середня вартість у банках американської валюти — 31,8 грн на купівлю та 32,18 на продаж, а євро — 33,165/33,84 відповідно.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Незначно змінився курс російського рубля та англійського фунта стерлінгів.

Курс валют в Україні в банках, на чорному ринку та від НБУ

Курс долара в банках у середньому впав, а євро виріс.

Курс долара в українських банках

Курс євро в українських банках

Експерти зазначають, що курс долара на чорному, готівковому ринку відповідає реальному. Економіст Олексій Кущ зазначає, що Україна серйозно просіла на експорт, але скоротився й імпорт, зокрема закупівля енергоносіїв. Глава українського аналітичного центру Олександр Охріменко відзначає падіння долара на чорному ринку та прогнозує, що серйозного зльоту ціни на валюту після війни чекати не варто, багато що залежить від доступності українських портів на півдні.

Як раніше писав "Телеграф", Охріменко також спрогнозував ймовірний курс долара на найближчий місяць. Експерт Євген Дубогриз вважає, що курс збережеться на рівні +10-12% до зафіксованого Нацбанком.