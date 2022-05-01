Українці продовжують вкладатися у валюту: експерти розповіли, чи позначиться це на курсі долара

В даний час курс гривні може залежати лише від попиту українців на іноземні валюти.

Вартість української гривні в найближчому майбутньому може відкотитися на позиції попередніх тижнів, проте жителі нашої країни все ще намагатимуться вкластися в іноземні валюти.

Про це розповіли Укрінформу виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський та асоційований експерт CASE Євген Дубогриз.

Вишлінський зазначив, що курс долара в Україні може залишатися на рівні +10-12% до офіційного курсу Нацбанку.

"Не бачу приводів для того, щоб він кудись рухався", — сказав він.

За його словами, на ринку немає інтервенцій, а тому для того, щоб зрушити кудись курс у населення має з’явитися "вільна гривня", що нині видається малоймовірним. Крім того, він переконаний, що вільні гроші в кишенях українців з’являтимуться разом із надходженням валюти в Україну від експорту чи фіндопомоги.

"Всередині країни джерел зростання поки що, зі зрозумілих причин, немає. Крім певного пожвавлення внутрішнього ринку. Але це, по суті – перетікання ресурсу", — додав він.

Проте Дубогриз із цією думкою не згоден. За його словами, попит на іноземні валюти в Україні не впаде, а українці скоріше відмовлять собі у всьому, ніж втратять заощадження.

"Люди бачать, що в країні прискорюється інфляція, розуміють, що через війну з величезними проблемами стикається українська економіка. Тому починають "про всяк випадок" обмінювати залишки гривневих коштів на валюту", — сказав він.

Експерт переконаний, що людей, які мають намір зберегти накопичення, також не влаштовує низькі депозитні ставки у банках, а тому загальна невизначеність ситуації підштовхує їх до того, щоб розглядати іноземні валюти як засіб збереження коштів.

Як повідомлялося раніше, аналітик Roboforex Андрій Гойлов раніше заявляв, що схвалення програми ленд-лізу з боку США може позитивно позначитися на курсі гривні.