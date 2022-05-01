Украинцы продолжают вкладываться в валюту: эксперты рассказали, скажется ли это на курсе доллара

В настоящее время курс гривны может зависеть лишь от спроса украинцев на иностранные валюты

Стоимость украинской гривны в ближайшем будущем может откатиться на позиции предыдущих недель, однако жители нашей страны все еще будут стараться вложиться в иностранные валюты.

Об этом рассказали Укринформу исполнительный директор Центра экономичной стратегии Глеб Вышлинский и ассоциированный эксперт CASE Евгений Дубогрыз.

Вышлинский отметил, что курс доллара в Украине может продолжать оставаться на уровне +10-12% к официальному курсу Нацбанка.

"Не вижу поводов для того, чтобы он куда-то двигался", — сказал он.

По его словам, на рынке нет интервенций, а потому для того, чтобы сдвинуть куда-то курс у населения должна появиться "свободная гривна", что в настоящее время кажется маловероятным. Кроме того, он убежден, что свободные деньги в карманах украинцев будут появляться вместе с поступлением валюты в Украину от экспорта или финпомощи.

"Внутри страны источников роста пока, по понятным причинам, нет. Кроме определенного оживления внутреннего рынка. Но это, по сути – перетекание ресурса", — добавил он.

Однако Дубогрыз с этим мнением не согласен. По его словам, спрос на иностранные валюты в Украине не упадет, а украинцы скорее откажут себе во всем, чем потеряют сбережения.

"Люди видят, что в стране ускоряется инфляция, понимают, что из-за войны с огромными проблемами сталкивается украинская экономика. Поэтому начинают "на всякий случай" обменивать остатки гривневых средств на валюту", — сказал он.

Эксперт убежден, что людей, которые намерены сохранить накопления, также не устраивает низкие депозитные ставки в банках, а поэтому общая неопределенность ситуации подталкивает их к тому, чтобы рассматривать иностранные валюты, как средство сохранения средств.

Как сообщалось ранее, аналитик Roboforex Андрей Гойлов ранее заявлял, что одобрение программы ленд-лиза со стороны США может положительно сказаться на курсе гривны.