Валюта дешевшає на чорному ринку: скільки коштують долар та євро на 3 травня

Валютний ринок коливається у відповідь на події у країні

Курс долара в Україні на чорному ринку після незначного зростання першого дня тижня знову показує тенденцію до падіння.

Згідно з даними сайту "Мінфін", вартість американської валюти знизилася на 10 копійок при купівлі та на 20 при продажу. Подешевшали також інші світові валюти, зокрема — євро і злотий.

Нагадаємо, ціну на долар в Україні зафіксував Нацбанк на рівні трохи більше ніж 29 грн за USD. На чорному ринку він на 3 травня коштує 33,3/33,5 грн.

Курс валют на 3 травня від НБУ, банків та на чорному ринку

У розрізі банків вартість долара також змінилася. Його ціна нижча, ніж на чорному ринку, але в середньому збільшилася при покупці.

Вартість долара у банках України на 3 травня

Ціна за євро в деяких банках України зросла порівняно з попереднім днем.

Вартість євро у банках України на 3 травня

Частина експертів вважає, що подорожчання долара, яке можна було спостерігати минулого тижня, — короткочасне і пов’язане з Великодніми святами та скасуванням безоплатного розмитнення автомобілів.

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Раніше "Телеграф" писав про думку фахівців щодо майбутнього курсу долара — вони вважають, що він продовжить залишатися на рівні +10-20 відсотків від встановленого Нацбанком. Зміцненню гривні не може сприяти внутрішнє зростання. Частина експертів очікує, що ціна за долар зросте до 35 гривень вже на початку літа.