Валюта дешевеет на черном рынке: сколько стоят доллар и евро на 3 мая

Валютный рынок колеблется в ответ на события в стране

Курс доллара в Украине на черном рынке после незначительного роста в первый день недели снова показывает тенденцию к падению.

Согласно данным сайта "Минфин", стоимость американской валюты снизилась на 10 копеек при покупке и на 20 при продаже. Подешевели также и другие мировые валюты, в частности — евро и злотый.

Напомним, цену на доллар в Украине зафиксировал Нацбанк на уровне чуть более 29 грн за USD. На черном рынке он на 3 мая стоит 33,3/33,5 грн.

Курс валют на 3 мая от НБУ, банков и на черном рынке

В разрезе по банкам стоимость доллара также изменилась. Его цена ниже, чем на черном рынке, но в среднем — увеличилась при покупке.

Стоимость доллара в банках Украины на 3 мая

Цена за евро в некоторых банках Украины подросла, в сравнении с предыдущим днем.

Стоимость евро в банках Украины на 3 мая

Часть экспертов считает, что подорожание доллара, которое можно было наблюдать на минувшей неделе — кратковременное и связано с Пасхальными праздниками и отменой без оплатной растаможки автомобилей.

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Ранее "Телеграф" писал о мнении специалистов про грядущий курс доллара — они считают, что он продолжит оставаться на уровне +10-20 процентов от установленного Нацбанком. Укреплению гривны не может поспособствовать внутренний рост. Часть экспертов ожидает, что цена за доллар вырастет к 35 гривнам уже в начале лета.