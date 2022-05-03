Укр

Валюта дешевеет на черном рынке: сколько стоят доллар и евро на 3 мая

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Доллар чуть снизился в цене Новость обновлена 03 мая 2022, 09:28
Доллар чуть снизился в цене

Валютный рынок колеблется в ответ на события в стране

Курс доллара в Украине на черном рынке после незначительного роста в первый день недели снова показывает тенденцию к падению.

Согласно данным сайта "Минфин", стоимость американской валюты снизилась на 10 копеек при покупке и на 20 при продаже. Подешевели также и другие мировые валюты, в частности — евро и злотый.

Напомним, цену на доллар в Украине зафиксировал Нацбанк на уровне чуть более 29 грн за USD. На черном рынке он на 3 мая стоит 33,3/33,5 грн.

Курс валют на 3 мая от НБУ, банков и на черном рынке
Курс валют на 3 мая от НБУ, банков и на черном рынке

В разрезе по банкам стоимость доллара также изменилась. Его цена ниже, чем на черном рынке, но в среднем — увеличилась при покупке.

Стоимость доллара в банках Украины на 3 мая
Стоимость доллара в банках Украины на 3 мая

Цена за евро в некоторых банках Украины подросла, в сравнении с предыдущим днем.

Стоимость евро в банках Украины на 3 мая
Стоимость евро в банках Украины на 3 мая

Часть экспертов считает, что подорожание доллара, которое можно было наблюдать на минувшей неделе — кратковременное и связано с Пасхальными праздниками и отменой без оплатной растаможки автомобилей.

Ранее "Телеграф" писал о мнении специалистов про грядущий курс доллара — они считают, что он продолжит оставаться на уровне +10-20 процентов от установленного Нацбанком. Укреплению гривны не может поспособствовать внутренний рост. Часть экспертов ожидает, что цена за доллар вырастет к 35 гривнам уже в начале лета.

Теги:
#Евро #Доллар #Курс валют #Курс доллара
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