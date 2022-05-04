Укр

Доллар пошел вниз: что происходит на валютном рынке Украины

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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На фоне падения доллара, евро растет в банках Новость обновлена 04 мая 2022, 09:40
На фоне падения доллара, евро растет в банках

Валютный рынок снова колеблет

Доллар на черном рынке продолжил свое падение, начатое накануне. Его цена уменьшилась на 20 копеек и при покупке, и при продаже. Она составила 33,1 / 33,3 грн. Одновременно с этим, стоимость евро на черном рынке также падает.

Согласно данным сайта "Минфин", не изменилась на черном рынке стоимость злотого. При этом банковский курс доллара и евро также изменился. Средняя стоимость в банках американской валюты — 31,8 грн на покупку и 32,18 на продажу, а евро — 33,165 / 33,84 соответственно.

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Незначительно изменился курс российского рубля и английского фунта стерлингов.

Курс валют в Украине в банках, на черном рынке и от НБУ
Курс валют в Украине в банках, на черном рынке и от НБУ

Курс доллара в банках в среднем упал, а евро — вырос.

Курс доллара в украинских банках
Курс доллара в украинских банках
Курс евро в украинских банках
Курс евро в украинских банках

Эксперты отмечают, что курс доллара на черном, наличном рынке соответствует реальному. Экономист Алексей Кущ отмечает, что Украина серьезно просела в экспорт, но сократился и импорт, в частности — закупка энергоносителей. Глава украинского аналитического центра Александр Охрименко отмечает падение доллара на черном рынке и прогнозирует, что серьезного взлета цены на валюту после войны ждать не стоит, многое зависит от доступности украинских портов на юге.

Как ранее писал "Телеграф", Охрименко также спрогнозировал вероятный курс доллара на ближайший месяц. Эксперт Евгений Дубогрыз считает, что курс сохранится на уровне +10-12% к зафикисированному Нацбанком.

Теги:
#Доллар #Курс валют #Курс доллара
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