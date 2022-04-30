Позитивный сигнал: аналитик объяснил, как одобрение ленд-лиза скажется на курсе гривны

Помощь США позволит Кабмину не злоупотреблять эмиссией гривны

Недавно одобренная Конгрессом США программа ленд-лиза может положительно сказаться на курсе гривны в долгосрочной перспективе.

Такое мнение высказал в комментарии "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

Объем помощи, направленной США Украине может достичь 33 миллиардов долларов, четверть из которой будет направлена на гуманитарную помощь и финансирование расходов госбюджета. Это, по словам Гойлова, может привести к тому, что Кабмин может переориентироваться на внешние поступления и не злоупотреблять эмиссией гривны. В долгосрочной перспективе такой шаг окажет положительное воздействие на курс гривны.

Он добавил, что портфели НБУ к ОВГЗ выросли на 80 млрд гривен, а на прошлы размещениях "военных облигаций" в госбюджет было привлечено около 50 миллиардов грн.

"На предстоящих аукционах ожидается участие нерезидентов, так как НБУ упростил им доступ к данным бумагам. Это станет сильным позитивным сигналом для экономики Украины", — сказал он и добавил, что благодаря "военным" ОВГЗ правительство намерено привлечь в бюджет до 400 млрд грн.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Ленд-лиз для Украины – финальный гвоздь в гроб путинского режима Политический консультант, магистр международных отношений Тарас Березовец специально для "Телеграфа" пояснил, что значит ленд-лиз от США для Украины.

Также положительные ожидания от ленд-лиза демонстрируют и участники наличного рынка, где доллар и евро значительно просели к гривне.