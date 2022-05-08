Доллар и евро поднялись в цене к выходным: свежий курс на черном рынке

Наличный доллар ощутимо набрал в цене

Стоимость американской валюты на черном рынке в Украине по сравнению с показателями будних дней недели значительно выросла. Так, по состоянию на воскресенье, 8 мая, купить и продать доллар в среднем можно на 50 копеек дороже.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин", который анализирует не только информацию банков, но и показатели частных объявлений об операциях с валютой.

Надежный источник новостей — подпишись на наш Telegram

Так, сейчас "чернорыночная" цена доллара на продажу равняешься 33,95 грн. Купить же валюту можно за 33,69 грн. Слегка изменилась и стоимость других валют, которую можно проверить на графике ниже.

Стоимость доллара и других валют на черном рынке

Слегка поднялась стоимость валюты и в кассах банков. Напомним, тот же доллар при расчете картой имеет фиксированную НБУ цену. Однако при наличным операциях ситуация иная. Так, в "Приватбанке" за доллар при покупке просят 30,50 грн, при продаже — 32,18 грн.

Курс доллара в банках 8 мая

Нестабильна и ситуация с евро — здесь показатели также слегка выросли. Стоит отметить, что продажа евро в "Привате" почти достигла отметки в 34 грн. Более подробно — в перечне ниже.

Курс евро в банках 8 мая

Напомним, ранее "Телеграф" писал, когда же Нацбанк наконец-то откажется от искусственной регулировки курса доллара и позволит ему снова "плавать". Разумеется, такое решение прямо связано с войной в Украине.

Также мы рассказывали, каким будет курс американской валюты до конца мая.