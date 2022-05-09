Рус

Долар, євро чи гривня? Експерти розповіли, у чому краще зберігати заощадження

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
80
Долар Новина оновлена 09 травня 2022, 21:37
Долар

Українцям розповіли, куди вкласти "зайві гроші"

Українські фінансові експерти вважають, що у довгостроковій перспективі (півроку-рік) тримати заощадження у валюті буде вигідніше, ніж у гривні. Проте є інші варіанти того, куди можна вкласти свої вільні гроші.

Про це пише видання Realist.online.

Так керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин пояснив, що прогнози про майбутню девальвацію української нацвалюти ґрунтуються здебільшого на тому, що війна затягується.

"Експортні постачання — основне джерело валюти в країну — впали, на відновлення нашої економіки знадобиться значний час", — говорить він.

За його словами, якщо замислюватися про купівлю валюти, то найвигідніше зараз виглядає долар, оскільки він на відміну від євро стабільно дорожчає.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко своєю чергою зазначив, що замість покупки долара можна також подумати про те, щоб витратити гривні на заплановані покупки, на зразок побутової техніки, електроніки та гаджетів. Причина у тому, що ціни на них в Україні зростатимуть швидше, ніж дорожчає долар.

Свою альтернативу назвав і член Економічного дискусійного клубу Олег Пензін, який запропонував підтримати українську армію та купити військові ОВДП. Придбати їх можна в українських банках.

Як повідомлялося раніше, на чорному ринку іноземні валюти почали зростати на вихідних і продовжили це робити і у понеділок, 9 травня. Так долар виріс у вартості при купівлі до 33,7 грн, а при продажі до 34 грн.

Теги:
#Гривня #Євро #Долар #Курс валют
Нафтове ембарго проти росії мають запровадити у шостому пакеті санкції ЄС
Новини Росії
ЄС вирішив пом'якшити нафтові санкції проти росії: що відомо
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Нафтове ембарго проти росії мають запровадити у шостому пакеті санкції ЄС
ЄС вирішив пом'якшити нафтові санкції проти росії: що відомо
Дата публікації
Категорія
Дід без перемог. Чому Путін уже програв та кому були його слова 9 травня
Дід без перемог. Чому Путін уже програв та кому були його слова 9 травня
Дата публікації
Категорія
Із урожаєм зерна цього року буде погано
Україна втратить щонайменше третину врожаю пшениці — чи чекати нам голоду?
Дата публікації
Категорія
Еммануель Макрон
Макрон приголомшив прогнозом про те, коли Україна може вступити до ЄС
Дата публікації
Категорія
Росіяни готуються до параду 9 травня, який більше нагадує парад до пекла
Війна - день 75: ЗСУ перейшли у контрнаступ на Запоріжжі, а росіяни бомблять українські міста