Долар, євро чи гривня? Експерти розповіли, у чому краще зберігати заощадження

Українцям розповіли, куди вкласти "зайві гроші"

Українські фінансові експерти вважають, що у довгостроковій перспективі (півроку-рік) тримати заощадження у валюті буде вигідніше, ніж у гривні. Проте є інші варіанти того, куди можна вкласти свої вільні гроші.

Про це пише видання Realist.online.

Так керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин пояснив, що прогнози про майбутню девальвацію української нацвалюти ґрунтуються здебільшого на тому, що війна затягується.

"Експортні постачання — основне джерело валюти в країну — впали, на відновлення нашої економіки знадобиться значний час", — говорить він.

За його словами, якщо замислюватися про купівлю валюти, то найвигідніше зараз виглядає долар, оскільки він на відміну від євро стабільно дорожчає.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко своєю чергою зазначив, що замість покупки долара можна також подумати про те, щоб витратити гривні на заплановані покупки, на зразок побутової техніки, електроніки та гаджетів. Причина у тому, що ціни на них в Україні зростатимуть швидше, ніж дорожчає долар.

Свою альтернативу назвав і член Економічного дискусійного клубу Олег Пензін, який запропонував підтримати українську армію та купити військові ОВДП. Придбати їх можна в українських банках.

Як повідомлялося раніше, на чорному ринку іноземні валюти почали зростати на вихідних і продовжили це робити і у понеділок, 9 травня. Так долар виріс у вартості при купівлі до 33,7 грн, а при продажі до 34 грн.