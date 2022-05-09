Долар та євро продовжують зростати: свіжий курс валют у банках та на чорному ринку

Залежно від регіону ціна змінюється

Зростання курсу іноземних валют в Україні на чорному ринку, що розпочалося у вихідні, триває і в понеділок, 9 травня. Незначно подорожчали як долар, так і євро.

За даними сайту "Мінфін", долар виріс у вартості при покупці до 33,7 грн, а при продажі до 34 грн.

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Дані за ціною валюти в середньому за обмінками в Україні наведені в таблиці, відзначимо, що ціна може відрізнятись залежно від області. Наприклад, у Києві за долар і дають, і просять більше – 33,85/34,075 грн відповідно. У прифронтовому Харкові курс становив 33,5/34,1 грн.

Середній курс валют на чорному ринку та в банках

Зазначимо, що за середнім курсом у банках змінилася середня вартість злотого у порівнянні з попереднім днем — він трохи подешевшав.

Щодо ціни на євро і долар, то в середньому в банках вона залишилася незмінною.

Ціна долара у банках

Ціна євро у банках

Нагадаємо, курс готівкового долара коливається у зв’язку з військовими подіями і тим, що відбувається в українській економіці — наскільки швидко "оживає" покупка товарів не першої необхідності.

Раніше "Телеграф" писав, що український експерт озвучив прогноз курсу долара до кінця травня.