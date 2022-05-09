Укр

Доллар и евро продолжают расти: свежий курс валют в банках и на черном рынке

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Стоимость валюты снова колеблется Новость обновлена 09 мая 2022, 09:59
Стоимость валюты снова колеблется

В зависимости от региона цена меняется

Рост курса иностранных валют в Украине на черном рынке, начавшийся на выходных, продолжается и в понедельник, 9 мая. Незначительно подорожали как доллар, так и евро.

Согласно данным сайта "Минфин", доллар вырос в стоимости при покупке до 33,7 грн, а при продаже до 34 грн.

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Данные по цене валюты в среднем по обменкам в Украине приведены в таблице, отметим, что цена может отличаться в зависимости от области. Например, в Киеве за доллар и дают, и просят больше — 33,85 / 34,075 грн соответственно. В прифронтовом Харькове курс составил 33,5 / 34,1 грн.

Средний курс валют на черном рынке и в банках
Средний курс валют на черном рынке и в банках

Отметим, что по среднему курсу в банках изменилась средняя стоимость злотого в сравнении с предыдущим днем — он незначительно подешевел.

Что касается цены на евро и доллар, то в среднем в банках она осталась прежней.

Цена доллара в банках
Цена доллара в банках
Цена евро в банках
Цена евро в банках

Напомним, курс наличного доллара колеблется в связи с военными событиями и тем, что происходит в украинской экономике — насколько быстро "оживает" покупка товаров не первой необходимости.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский эксперт озвучил прогноз по курсу доллара до конца мая.

Теги:
#Евро #Доллар #Курс валют #Курс доллара
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