Что будет с курсом доллара в Украине до конца войны: аналитик дал прогноз

Если курс останется замороженным, то и серьезных скачков в стоимости валют не предвидится

Курс доллара в Украине будет оставаться зафиксированным до самого конца войны.

Таким прогнозом поделился аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак в комментарии "Сегодня".

По его словам, если курс валют сейчас отпустить, то девальвация неизбежно скажется на стоимости товаров для населения. Поэтому он прогнозирует, что в ближайшем будущем в курсе доллара не будет наблюдаться значительных колебаний или скачков.

Орыщак также говорит, что в настоящее время спрос на валюту в нашей стране расти не может, поскольку у населения не становится больше денег, чтобы делать накопления, а бизнес не развивается.

Как сообщалось ранее, после начала полномасштабного вторжения россии, Национальный банк Украины "заморозил" курс валют.

Тем временем на черном рынке торги все равно продолжаются, и за последние сутки украинская национальная валюта просела относительно доллара США, но укрепилась относительно евро и злотого.

Эксперты же считают, что официальный курс доллара в Украине может вскоре приблизиться к рыночному, поскольку для Украины невыгодно удерживать его замороженным до самого конца войны.