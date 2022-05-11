Официальный курс доллара может приблизиться к рыночному: эксперты озвучили условия

Нацбанк начнет снимать ограничения по курсу доллара ближе к осени

Как известно, после начала российского вторжения НБУ зафиксировал курс доллара 29,25 грн, а также заморозил учетную ставку на уровне 10%. Эксперты указывают, что доллар будет заморожен еще некоторое время, а после этого — официальный курс может приблизиться к рыночному. Однако это зависит сразу от нескольких факторов.

Об этом сообщает издание Forbes.

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Как сообщил в комментарии изданию начальник отдела аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын, после отмены валютных ограничений официальный курс может резко приблизиться к рыночному.

При этом эксперты не уверены, что удерживать курс доллара замороженным Нацбанком будет до конца войны.

"Я не уверен, что курс останется фиксированным до завершения военных действий. Расходы из резервов на $2,2 млрд в апреле для поддержки курса – это слишком много. И объемы интервенций могут возрасти в последующие месяцы из-за быстрого возобновления импорта", — считает глава департамента макроэкономических. исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

По его мнению, если военное положение затянется еще на несколько месяцев, НБУ будет искать все возможные способы, чтобы к осени запустить валютный рынок, постепенно снимая введенные ограничения.

Ваврищук отметил, что курс в это время будет зависеть от нескольких факторов:

от темпов снятия ограничений;

готовности НБУ продолжать валютные интервенции.

"Если темпы будут постепенными, а резервы – на комфортном для рынка текущем уровне (при условии получения не менее $3 млрд в месяц в виде кредитов и иностранной помощи), резкой смены курса не будет", — резюмировал эксперт.

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