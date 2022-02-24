Нацбанк ограничил снятие налички и заморозил курс гривны

НБУ вводит ограничения во время войны.

Национальный банк Украины вводит валютные ограничения в связи с полномасштабным нападением России на Украину.

Как сообщает пресс-служба регулятора, ограничения включают лимит на снятие наличных, запрет на покупку иностранной валюты и заморозку курса гривны.

С 24 февраля действуют такие ограничения:

снятие наличных средств ограничено до 100 000 грн в день без учета выплат зарплат и социальных выплат;

в день без учета выплат зарплат и социальных выплат; зафиксирован официальный курс на 24 февраля 2022 года – 29,25 грн/доллар ;

; запрещается выдача наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте кроме учреждений, обеспечивающих выполнение задач правительства;

кроме учреждений, обеспечивающих выполнение задач правительства; вводится мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей с такими же исключениями.

Банки обеспечивают работу отделений в бесперебойном режиме при отсутствии угрозы жизни и здоровью населения. Платежи правительства производятся без ограничений.

Напомним, утром 24 февраля, после того, как президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины, Верховная Рада ввела военное положение.

Мировое сообщество отреагировало на агрессию России, Евросоюз готовит самый жесткий пакет санкций в истории сообщества.