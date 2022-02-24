Рус

Нацбанк обмежив зняття готівки та заморозив курс гривні

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
162
НБУ Новина оновлена 24 лютого 2022, 10:47
НБУ

НБУ запроваджує обмеження під час війни.

Національний банк України запроваджує валютні обмеження у зв’язку з повномасштабним нападом Росії на Україну.

Як повідомляє прес-служба регулятора, обмеження включають ліміт на зняття готівки, заборону на купівлю іноземної валюти та заморожування курсу гривні.

З 24 лютого діють такі обмеження:

  • зняття готівки обмежено до 100 000 грн на день без урахування виплат зарплат та соціальних виплат;
  • зафіксований офіційний курс на 24 лютого 2022 року — 29,25 грн/долар;
  • забороняється видача готівки з рахунків клієнтів у іноземній валюті крім установ, які забезпечують виконання завдань уряду;
  • вводиться мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів з такими самими винятками.

Банки забезпечують роботу відділень у безперебійному режимі за відсутності загрози життю та здоров’ю населення. Платежі уряду здійснюються без обмежень.

Нагадаємо, вранці 24 лютого, після того, як президент РФ Путін оголосив про початок "військової спецоперації" проти України, Верховна Рада запровадила воєнний стан.

Світова спільнота відреагувала на агресію Росії, Євросоюз готує найжорсткіший пакет санкцій в історії спільноти.

Теги:
#НБУ #Нацбанк #Валюта
Українці дали серйозну відсіч путінським воякам
В регіонах
ЗСУ відвоювали Щастя: у росіян десятки вбитих
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українці дали серйозну відсіч путінським воякам
ЗСУ відвоювали Щастя: у росіян десятки вбитих
Дата публікації
Категорія
У Міноборони просять українців вступити у тероборону вже зараз
Режим тотальної оборони: українців закликали вже зараз брати до рук зброю
Дата публікації
Категорія
Зруйнований будинок у військовому містечку у Києві
Авіаудар по Києву: є загиблий та поранені (фото)
Дата публікації
Категорія
Колони російської військової техніки
Росія атакувала Україну з окупованого Криму (відео)
Дата публікації
Категорія
Росія посеред ночі нанесла удари по всій території України
Війна: війська Путіна заходять до України, Росія веде обстріл багатьох міст (оновлюється)