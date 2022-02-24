Нацбанк обмежив зняття готівки та заморозив курс гривні

НБУ запроваджує обмеження під час війни.

Національний банк України запроваджує валютні обмеження у зв’язку з повномасштабним нападом Росії на Україну.

Як повідомляє прес-служба регулятора, обмеження включають ліміт на зняття готівки, заборону на купівлю іноземної валюти та заморожування курсу гривні.

З 24 лютого діють такі обмеження:

зняття готівки обмежено до 100 000 грн на день без урахування виплат зарплат та соціальних виплат;

на день без урахування виплат зарплат та соціальних виплат; зафіксований офіційний курс на 24 лютого 2022 року — 29,25 грн/долар ;

; забороняється видача готівки з рахунків клієнтів у іноземній валюті крім установ, які забезпечують виконання завдань уряду;

крім установ, які забезпечують виконання завдань уряду; вводиться мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів з такими самими винятками.

Банки забезпечують роботу відділень у безперебійному режимі за відсутності загрози життю та здоров’ю населення. Платежі уряду здійснюються без обмежень.

Нагадаємо, вранці 24 лютого, після того, як президент РФ Путін оголосив про початок "військової спецоперації" проти України, Верховна Рада запровадила воєнний стан.

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