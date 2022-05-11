Офіційний курс долара може наблизитися до ринкового: експерти озвучили умови

Нацбанк почне знімати обмеження щодо курсу долара ближче до осені

Як відомо, після початку російського вторгнення НБУ зафіксував курс долара 29,25 грн, а також заморозив облікову ставку на рівні 10%. Експерти вказують, що долар буде замороженим ще якийсь час, а після цього — офіційний курс може наблизитися до ринкового. Однак, це залежить одразу від кількох факторів.

Про це повідомляє видання Forbes.

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Як повідомив у коментарі виданню начальник відділу аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин, після скасування валютних обмежень офіційний курс може різко наблизитися до ринкового.

При цьому експерти не впевнені, що утримувати курс долара замороженим Нацбанк буде до кінця війни.

"Я не впевнений, що курс лишиться фіксованим до завершення воєнних дій. Витрати з резервів на $2,2 млрд у квітні задля підтримки курсу – це забагато. І обсяги інтервенцій можуть зрости в наступні місяці через швидке відновлення імпорту", — вважає голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

На його думку, якщо воєнний стан затягнеться ще на кілька місяців, то НБУ шукатиме всі можливі способи, щоб до осені запустити валютний ринок, поступово знімаючи введені обмеження.

Ваврищук зазначив, що курс у цей час залежатиме від кількох чинників:

від темпів зняття обмежень;

готовності НБУ продовжувати валютні інтервенції.

"Якщо темпи будуть поступовими, а резерви – на комфортному для ринку поточному рівні (за умови отримання не менше $3 млрд на місяць у вигляді кредитів та іноземної допомоги), різкої зміни курсу не буде", — резюмував експерт.

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