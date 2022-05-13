Евро и злотый подешевели: свежий курс валют в Украине на 13 мая

Доллар с каждым днем становится все дороже

На утро пятницы, 13 мая, доллар в Украине подорожал как в банках, так и на черном рынке, в то время как евро и злотый незначительно подешевели. Об этом можно судить по свежим котировкам на "Минфине".

Отметим, что средняя цена доллара в банках в сравнении с курсом за вчера поднялась на 5 копеек в части покупки и осталась неизменной в части продажи. На черном рынке сразу на 20 копеек подорожала как покупка, так и продажа.

В то же время в банках в среднем на 25 копеек подешевела покупка евро и на 5 копеек продажа (на черном рынке изменилась только цена покупки, упала на 5 копеек).

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Также на 9 копеек подешевела продажа польских злотых в банках. Цена валюты на черном рынке практически не изменилась.

Курс валют в банках и на черном рынке в Украине 13.05.2022

Смотрите также подробно о том, сколько сегодня стоят доллар и евро в разных банках Украины:

Курс доллара в Украине 13.05.2022

Курс евро в Украине 13.05.2022

Напомним, ранее эксперт в вопросах экономики рассказывал "Телеграфу", что в ближайшее время курс гривны может сильно пошатнуться.